Политолог рассказал, когда снизится интенсивность ударов Израиля по Ирану

Ближе к концу недели интенсивность ударов по Ирану может окончательно сойти на нет. Это случится также и по техническим причинам, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«По объективным причинам интенсивность ударов по Ирану будет снижаться, полагаю, ближе к концу недели окончательно сойдет на нет. Если в первые двое-трое суток цель не достигнута — операцию стоит сворачивать, в том числе и по техническим причинам: активная эксплуатация в боевых условиях ведет к поломкам самолетов, расходуются высокоточные боеприпасы, да и иранские силы ПВО скорее живы, чем мертвы», — сказал Сипров.

Он пояснил, что данные о количестве сбитых израильских самолетов разнятся — от 2 до 14, и неизвестно, чем закончился ответный удар иранцев по авиабазе Неватим в пустыне Негев.

«Сказывается и ограниченный радиус действия израильских ВВС, большая часть территории Ирана для них труднодосягаема, а своих самолетов для дозаправки в воздухе у них мало — не более пяти единиц. В такой ситуации израильскому руководству придется „продать“ своему населению достигнутые результаты как желаемые и объявить, если не о полной победе, то хотя бы о победе по очкам с большим отрывом в пользу Израиля», — отметил политолог.

Сипров подчеркнул, что это задача нелегкая, и она решается только в случае прекращения ответных ударов ракетами и БПЛА. Тель-Авиву еще предстоит придумать, как «включить заднюю» и при этом не потерять лицо.

«Конфликт уляжется к концу этой недели, если, конечно, западные страны, прежде всего, Великобритания, не подтолкнут руководство Израиля к дальнейшему усугублению ситуации. Вот только тогда им самим придется вступать в войну, причем, без прямой поддержки со стороны США. Судя по последним заявлениям Дональда Трампа, он скептически относится к идее втягивания Америки в этот конфликт», — заключил эксперт.