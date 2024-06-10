Политолог рассказал, как правительство поддерживает текстильную и легкую промышленность

Легкая промышленность была зависима от западного сырья и оборудования, что стало для нее ударом в 2022 году. Однако это открыло для отрасли новые возможности. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

В 2022 году начался процесс активной перестрой рынков и логических цепочек. Производители стали открывать для себя поставщиков как из России, так и из дружественных стран. Ключевыми партнерами в этой сфере стали Китай, Турция, Иран и страны Азии, поставки от которых существенно выросли.

«Несмотря на все сложности, в 2022 году легкая промышленность вошла в тройку быстрорастущих отраслей России, а ее выручка увеличилась на 18%. И что важно отметить, основной рост пришелся на производство одежды и текстиля. Во многом это заслуга государства, которое сразу начало обеспечивать поддержку отрасли в сложный период за счет лизинга оборудования, субсидирования и особых проектов по поддержке», - сказал эксперт.

К одному из таких проектов относится конкурс брендов «Знай наших». За счет него в 2024 году появились многообещающие производители одежды из России.

Как пример можно привести московский Veter sport, производящий спортивную экипировку, орловский Loomknits, специализирующийся на капсульной детской одежде. Есть даже бренды, которые оригинально обыгрывают российскую идентичность: Mother Russia производит одежду с культурным наследием России, а «Кудесы» создают украшения в древнерусском стиле.