Политолог рассказал, как изменятся отношения Мексики и РФ после победы Шейнбаум

Победа Клаудии Шейнбаум, кандидата от правящей партии, на выборах президента Мексики дает уверенность в сохранении внешнеполитического курса страны, в том числе в отношениях с Россией. Сейчас двусторонние отношения носят конструктивный и, скорее, сдержанный характер. Об этом сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Пашин.

В целом отношения Мексики с другими государствами направлены на отказ от любой конфронтации. Об этом свидетельствует неучастие страны в саммитах по Украине, которые организовывают Соединенные Штаты Америки. Для Мексики возможность урегулирования кризиса на Украине реальна только при участии всех сторон. Это демонстрирует то, что для мексиканского правительства важна позиция России в нынешней геополитической ситуации.

«С другой стороны, вступление Мексики в тот же БРИКС представляется крайне маловероятным сценарием. Соседство с США и желание построения прагматичных взаимовыгодных отношений со всеми государствами не приведут к тому, что в ближайшее время Мексика будет задумываться о вступлении в новые объединения и союзы», - сказал политолог.

Новоизбранный президент Мексики определяет внедрение и расширение социальных программ, бесплатного здравоохранения и образования приоритетными направлениями деятельности на первых этапах после вступления в должность.

«Это дает понимание того, что акцент будет сделан именно на внутриполитических реформах. Тем не менее развитие социальной сферы требует и глубокого взаимодействия с другими странами. Могу предположить, что в этих областях Российская Федерация может оказаться важным партнером, который сможет поделиться своим успешным опытом и экспертизой», - добавил эксперт.