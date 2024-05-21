Политолог рассказал, как гибель президента Ирана повлияет на взаимоотношения с РФ

«Известно, что Иран наравне с той же Северной Кореей и отчасти Россией является одной из основных мишеней, на которые направлены западные санкций. Формат взаимоотношений между Россией и Ираном строился в последние годы в русле сотрудничества», - сказал политолог.

Особенно высокий темп развития отношений был задан в 2021 году, а начало СВО и новый виток череды западных санкций только сыграли в пользу развития российско-иранских отношений как двух государств, испытывающих на себе огромное количество западных рестрикций. Это подтверждается беспрецедентным количеством встреч лидеров Ирана и России – более 20 за последние годы.

В то же время данный инцидент имеет большое значение именно с точки зрения иранской внутренней политики, так как политическая обстановка в этой стране не так уж стабильна, несмотря на длительное пребывание аятоллы Хомейни у власти.

«Это должно лишь ускорить переход власти в другие руки, но не может качественно повлиять на дальнейшую политику Ирана. Положение Ирана как находящегося в кольце активного ближневосточного противостояния не позволяет стране разбрасываться стратегическими партнерами», - добавил Булавицкий.

По словам эксперта, это свидетельствует о том, что в ближайшей перспективе резкого изменения дипломатических отношений между Россией и Ираном не предвещается.