Политолог: расширение «ядерного зонтика» РФ повышает престиж ОДКБ

Расширение «ядерного зонтика» повышает престиж ОДКБ и подтверждает роль России как великой державы, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Это укрепляет позиции ОДКБ и гарантирует безопасность союзников. Причем важно понимать, что такой шаг имеет значение не только для Беларуси, но и для всех остальных участников организации. Это повышает престиж ОДКБ и подтверждает роль России как великой державы», — сказал Косоруков.

Он добавил, что расширение ядерного зонтика России на страны ОДКБ в первую очередь касается Беларуси. В случае угрозы ее существованию — с применением как обычного, так и ядерного оружия — Россия гарантированно встанет на ее защиту и обеспечит сохранение ее суверенитета.

«В условиях НАТО, которое, по сути, продолжает активно укреплять свои позиции, России необходимо усиливать влияние собственной структуры — Договора о коллективной безопасности. Особенно это актуально в преддверии возможного вступления Казахстана в БРИКС, на что недавно была подана заявка. Укрепление ОДКБ демонстрирует, что это действительно дееспособная организация, а не декларативное объединение», — отметил политолог.

Косоруков уточнил, что безопасность является основой любого политического союза. Например, без НАТО, как платформы, Европейский союз вряд ли смог бы достигнуть нынешних успехов в своем продвижении на восток. Без четких гарантий безопасности многие страны ЕС могли бы вступать в затяжные конфликты между собой, что сделало бы такое объединение неэффективным.