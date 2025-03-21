Политолог раскрыл одну из целей России на переговорах в Эр-Рияде

Россия не ожидает прорывных результатов от переговоров с США в Эр-Рияде 24 марта, однако российская сторона будет стремиться нейтрализовать влияние Лондона на этот процесс, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Я полагаю, что в российском руководстве никто не ждет прорывных результатов от переговоров, которые состоятся 24 марта в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия. Эти переговоры в России называют техническими. А группа переговорщиков — это специалисты, которые смогут не только отстоять интересы России, но и нейтрализовать интересы Лондона в этом процессе», — сказал Сипров.

Он добавил, что в российскую переговорную группу входят опытный дипломат и спецслужбист, которые разбираются в британской и украинской политике.

«Григорий Карасин с 2000 по 2005 год был послом России в Великобритании. Его опыт и знания как востоковеда позволяют понимать, как нейтрализовать интересы Турции, в частности по так называемой черноморской сделке», — уточнил политолог.

Кроме того, в переговорах будет участвовать генерал ФСБ Сергей Беседа — специалист по украинскому вопросу, отметил эксперт.

«Он прекрасно знает, как работают украинские спецслужбы, как устроена и внутренняя, и внешняя политика на Украине, и прекрасно понимает, какие подводные камни украинская сторона может заложить в любые договоренности», — добавил Сипров.

По его мнению, главной задачей российских переговорщиков будет донести до Вашингтона риски, связанные с влиянием Лондона на украинский конфликт, и объяснить, что участие США в этом процессе на невыгодных для России условиях может обернуться проигрышем и для американской стороны.