Политолог прокомментировал состав делегации Украины на переговорах с Россией

Политолог Александр Дудчак сказал, что состав делегации Украины на переговорах с Россией 23 июля не так важен, поскольку переговорная группа Киева нужна только для того, чтобы изобразить готовность к диалогу, но не действовать и принимать решения, передает Life .

«Присутствие в составе украинской переговорной группы представителя Генштаба тоже не играет никакой роли — вряд ли он будет согласовывать отвод украинских войск с территории четырех российских областей», — уточнил он.

Политолог считает, что список территорий, с которых Украина должна будет вывести свои войска, может быть увеличен на этих переговорах.