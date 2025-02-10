Согласие председателя КНР Си Цзиньпина посетить празднование Дня Победы в России подчеркивает крепкие дружеские отношения между двумя странами. Это сотрудничество основано на взаимном уважении, исторической памяти и общей цели, заключающейся в укреплении стабильности и безопасности в мире. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов.

«История наших партнерских отношений восходит ко временам Второй мировой войны, когда СССР и Китай объединили усилия в борьбе против общего врага — стран Оси. Это сотрудничество стало основой для формирования прочных связей, которые сохраняются и развиваются до сих пор. Мы разделяем не только память о героических деяниях предков, но и ценности, которые способствуют укреплению мира, стабильности и равенства. Напомню, что КНР — один из главных международных игроков, который наравне с Россией продвигает идею многополярного мира», — сказал политолог.

По его словам, День Победы — не только празднование исторической победы над фашизмом и нацизмом, но и символ мировоззренческого единения народов, которые боролись за жизнь, свободу и справедливость. Прибытие Си Цзиньпина на парад Победы продемонстрирует готовность Китая поддерживать дух сотрудничества и солидарности, который был так важен в те непростые для наших стран времена.

«Совместные усилия по развитию экономического сотрудничества, культурных обменов и стратегического партнерства открывают новые горизонты для наших государств. Приезд Си Цзиньпина — это шаг к дальнейшему укреплению связей, которые основываются на доверии и взаимопонимании», — добавил эксперт.