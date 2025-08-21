Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав заявил, что предложение пригласить Россию в НАТО от одного из видных трампистов являются лишь информационным шумом и не несет в себе практического смысла, сообщает «ФедералПресс» .

«Предложение американского конгрессмена пригласить Россию в НАТО — это попытка Вашингтона найти новые подходы к Москве в контексте потепления в двусторонних отношениях», — заявил эксперт.

Также Варшав добавил, что еще в 2007 году в Мюнхене Владимир Путин четко обозначил ответ на этот вопрос. Он заявил, что Россия не намерена становится младшим партнером в системе, где правила пишет одна сторона и право силы преобладает над силой права.

Некоторые события, по мнению политолог, например, расширение НАТО на Восток, развертывание ПРО, поддержка цветных революций, поливали доверие к Западу. А альянс стал вместо оборонительного союза инструментом проекции интересов. В такую структуру Москве не имеет смысла встраиваться. Более того, суть Североатлантического альянса в сдерживании СССР, а потом России при таком предложении потеряет свою значимость.

В заключение Варшав заявил, что подобные заявления — информационный шум вокруг политики, когда реальная проблема кроется в разрозненности интересов между Западом и Россией на тему принципов глобальной безопасности.