Политолог посоветовал российским губернаторам поучиться у Александра Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов занял первое место в рейтинге цитируемости СМИ Северной столицы за 2024 год. Политолог Юрий Светов объяснил это открытым диалогом с жителями и посоветовал главам других регионов поучиться у Беглова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По данным сервиса «Медиалогия», за прошлый год Беглов упоминался в СМИ почти 173 тыс. раз. На втором и третьем местах по цитируемости — вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и обладатель Ордена Дружбы Борис Пиотровский, курирующий культуру.

Как отметил политолог, Беглов очень активно вел диалог с обществом как в преддверии, так и после губернаторских выборов.

«Думаю, у него есть чему поучиться другим губернаторам», — сказал Светов.

Он также указал на то, что Беглов демонстрирует новый стиль руководства городом и лично контролирует реализацию всех мегапроектов. При этом раньше власти Петербурга постоянно затягивали выполнение больших проектов, что вызывало недовольство и пересуды у горожан.

По словам Светова, при Беглове с повестки дня ушли проблемы обманутых дольщиков и долгостроев — они закрыты.