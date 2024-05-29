Политолог посоветовал представителям прозападной элиты «тихо сваливать» из РФ

Политолог, писатель и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян назвал большой проблемой сохранение у российской элиты прозападного мышления. По его мнению, такие люди хотят жить лишь ради гламура, сообщает «Абзац» .

Публицист считает, что у россиян, особенно в Москве, продолжает доминировать «прежний образ жизни». Кургинян отметил, что, сидя в ресторане, он совершенно не может понять, где он находится — в Сербии, в Люксембурге, в Израиле или в Москве.

Тем не менее, как отметил писатель, слишком радикальный демонтаж такого образа жизни рискует обернуться негативными последствиями.

Эксперт также считает, что представителям прозападной элиты следует уезжать из РФ и делать все, чтобы жить на Западе.

«Поэтому тихо сваливайте отсюда, тихо, по-хорошему, и даже можно обеспечить усиленные чартерные рейсы», — подчеркнул Кургинян.

Политолог также убежден, что вскоре местная элита уже не сможет жить в России как прежде.