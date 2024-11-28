«Убежден, что призывной возраст будет снижен до 18 лет. Убежден, что далее последует достаточно серьезный призыв женщин в армию. Надо понимать, что Украина обязана отработать те инвестиции, которые были сделаны в ее вооружение, снаряжение и так далее, путем отправки все новых и новых людей на фронт, потому что, по сути, расплачиваться больше нечем. Землю уже почти наполовину продали частным американским, французским, немецким и канадским фондам. То есть землю продали, население отправляют на убой, а суверенитета как не было, так и не будет», – сказал Косоруков.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, если будет последовательно выполнять все, что ему говорят США, избежит какой-то ответственности. Вполне вероятно, что он получит комфортабельный домик и отсидится на пенсии где-нибудь в западных странах, например в Канаде, где активно представлена украинская диаспора.

«Напомним, что в свое время, в 1945 году, туда были эвакуированы более 3 тыс. коллаборантов из Западной Украины. Если мы говорим о снижении призывного возраста, это подчеркивает намерение Украины вести войну максимально долго, пока есть люди. Сдаваться они не собираются, продолжая придерживаться границ 1991 года. Внутриукраинские националисты этого не позволят», – уточнил политолог.

Косоруков заключил, что ситуация тупиковая: расплачиваются простые люди, а политическое руководство Украины, что называется, «на золотых парашютах» разлетается по разным странам мира, считая, что выполнило некую идейную миссию, что, конечно же, не так.