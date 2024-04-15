Политолог: поправки в закон о мобилизации настраивают украинцев против их страны

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает заполнять чашу противостояния до самых краев, но последние новости о реакции бойцов ВСУ на поправки в закон о мобилизации дают понять, что ситуация уже выливается за ее края. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

По словам политолога, исключение понятия «демобилизации», призывная бронь чиновников и предпринимателей вызвали новую волну негодования в рядах ВСУ. Заявление солдат в Одессе о возможном самовольном оставлении позиций выступает краеугольным камнем в прогнозах о дальнейшем ходе событии.

«ВСУ терпят неудачи на всех направлениях фронта, но главное – бесчисленные потери. Ни офицеры, ни рядовые солдаты не понимают, куда движется эта кровавая бойня. Экономия каждого боеприпаса, неопределенность ситуации с западной поддержкой и отсутствие профессиональных командиров и военных, которых Зеленский оставил на полях в Артемовске в бессмысленной агонии, подрывают любые основания для позитивного образа будущего», - сказал Лунев.

Эксперт считает, что достаточно одного акта дезертирства средней руки, чтобы большинство частей ВСУ оставили свои позиции. Инструментов силового или идеологического влияния у Зеленского не осталось.

Солдат четко дал понять Зеленскому и Верховной Раде, что он и есть власть, заключил политолог.