Политолог: ПМЭФ является инструментом укрепления курса на многополярность

ПМЭФ традиционно носит не только экономический характер, но и смысловой, является инструментом укрепления курса на многополярность, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Грибова.

5 июня Петербургский международный экономический форум традиционно собирает главные федеральные структуры и представителей бизнеса не только со всей России, но и мира.

В этом году участниками форума стали представители 136 стран. Несмотря на то, что официальные представители стран Западной Европы на форуме не присутствуют, количество участников продолжает расширяться за счет государств Глобального Юга. Это отражает и главная повестка форума: «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».

«ПМЭФ становится площадкой демонстрации уникального опыта российской экономики, которая выстояла под напором рекордного количества санкций за всю мировую историю. Россия – ключевое государство нового мирового порядка, а форум – главная площадка, которая подтверждает лидерство страны. Это доказывает количество соглашений, заключенных на форуме: в 2023 году их число составило более 900 на сумму 3 трлн 860 млрд рублей, а в этом году их станет еще больше», - сказала Грибова.

Факт присутствия на ПМЭФ площадок Российского общества «Знание», ПФКИ и Росмолодежи подтверждает то, форум становится местом для развития компетенций молодежи не только в экономической сфере, но и гуманитарной. На ПМЭФ особое внимание уделяется сессиям, посвященным молодежной дипломатии и укреплению международного сотрудничества среди молодежи.

Форум отчасти станет неким продолжением прошедшего в марте Всемирного фестиваля молодежи.

«ПМЭФ 2024 года несет символический смысл реквиема по Западу: международные экономические и политические процессы выстраиваются в обход бывших гегемонов», - заключила эксперт.