План республиканской команды Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине является капканом в долгосрочной перспективе для России, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин.

«План по завершению российско-украинского конфликта от команды нового президента США Дональда Трампа — это, помимо прочего, попытка доказать миру, что новая администрация имеет собственную стратегию по урегулированию конфликта, которая радикально отличается от приевшихся предложений демократов. Тем не менее план республиканской команды для России является капканом в долгосрочной перспективе», — сказал Габдуллин.

Он добавил, что отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет — это бомба замедленного действия, которая может доставить массу проблем следующим поколениям россиян. Здесь необходим полный отказ от вступления в Альянс для Украины. Более того, США в рамках этого плана будут продолжать поставки оружия Киеву, что только затянет конфликт.

«Непонятен вопрос с заморозкой линии фронта и созданием демилитаризованной зоны. Остается загадкой, кто будет отвечать за обеспечение безопасности в этом плане. Ясно, что Штаты будут исходить из своих интересов и максимально противодействовать российским вариантам определения этой зоны», — отметил политолог.

Габдуллин уточнил, что Россия приветствует любые мирные инициативы, но только с учетом ее национальных интересов.

«При оценке любого предложенного плана Россия ориентируется на то, насколько он будет способствовать достижению целей СВО. Команде Дональда Трампа следует проявить гибкость и мудрость в рамках своей мирной инициативы, включив в нее интересы России», — заключил эксперт.