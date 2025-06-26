Политолог Перенджиев: США и Турция действуют в своих интересах вне рамок НАТО

США и Турция продвигают свои цели, не считаясь с позицией НАТО, рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Об этом сообщает NEWS.ru .

Эксперт указал, что в Альянсе нарастают разногласия. Эта тенденция, по его мнению, особенно проявилась после столкновений Турции с Францией и Грецией, а также в контексте спецоперации на Украине.

Можно вспомнить заявления о создании общеевропейской армии, речь шла об армии Евросоюза. Но, например, конфликт Турции с Францией и Грецией называли противостоянием армии Евросоюза и Турции. Получается, что есть НАТО, есть ЕС и есть страны, которые противостоят ЕС, но входят в НАТО. Турция не хочет быть составной частью общеевропейской армии, — отметил Перенджиев.

Политолог уточнил, что таким образом, внутри НАТО формируется раскол, а США и Турция постепенно дистанцируются. Специальная военная операция наносит ощутимый удар по сплоченности Альянса. США и Турция продолжат отстаивать свою политику в отношении Украины и отдаляться от ЕС.