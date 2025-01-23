Политолог перечислил имена людей, способных повлиять на мировые события

Политолог Баширов: лишь Путин, Трамп и Си могут повлиять на глобальные события

В мире существует 3 игрока, влияющих на глобальные события. Это президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, сообщил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов.

«На сегодняшний день в мировой политике есть 3 человека, которые как стратеги и индикативы влияют на все мировые события. Это президент Путин, председатель Си, и вот у нас появляется третий игрок — президент Трамп», — сказал Баширов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Ожидания от нового президента США и перспективы российско-американских отношений».

Политолог отметил, что для многих остается загадкой, как именно будет складываться президентство Трампа.

По словам Баширова, Европа, потерявшая свою субъектность, с тревогой смотрит в будущее, так как политика нового национального лидера США не сильно изменится в отношении ЕС.