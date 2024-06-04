Политолог озвучила последствия удара ВС РФ по французским военным инструкторам

«В случае удара России по французским военным инструкторам, обучающим Вооруженные силы Украины, начнется новая фаза активного экстенсивного охлаждения отношений между РФ и Францией. Это может произойти в противовес наблюдаемым на сегодняшний день прохладным отношениям, которые, тем не менее, остаются достаточно предсказуемыми и почти не прогрессируют в сторону дальнейшего ухудшения», — сказала Симонова.

По мнению политолога, до открытого «горячего» конфликта между странами дело не дойдет. Все западноевропейские государства прекрасно осведомлены о имеющихся у России военной мощи и передовом оружии. Открыто выступить против РФ под своими флагами — это слишком большие риски для них.

«В связи с этим можно сделать вывод о том, что определенные политические последствия негативного характера будут иметь место как для России, так и для Франции, но прямого вооруженного конфликта не будет», — заключила эксперт.