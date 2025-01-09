Политолог ответил, реальны ли планы США по присоединению Канады и Гренландии

Политолог Юрий Светов заявил, что будущий президент США Дональд Трамп может реализовать свою идею о присоединении Канады и Гренландии к США, сообщает Инфо24 .

Он отметил, что, несмотря на критику со стороны заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который назвал идеи Трампа «прожектерскими и абсолютно нереальными», подобные предположения не стоит недооценивать.

«Я вспоминаю, как в конце 70-х годов на Западе начали публиковаться рассуждения о распаде Советского Союза, мы над этим смеялись, говорили, что это нереально, это невозможно, но СССР распался», — добавил эксперт.

По мнению Светова, кто-то может считать эти планы недостижимыми, но история показывает, что такие идеи могут легко осуществиться. Он упомянул, что США уже давно заявляют о своих претензиях на Гренландию и Канаду, что укладывается в рамки доктрины Монро, провозглашающей все Западное полушарие зоной влияния Соединенных Штатов.

Светов также привел в пример еще один исторический факт. Американцы начали рассуждать о покупке Гренландии еще в 19 веке. В этом контексте также стоит учитывать, что разговоры о присоединении Канады ведутся уже достаточно давно, и в свете современных политических реалий это может оказаться более чем возможным.