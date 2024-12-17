Политолог: отсутствие Зеленского на инаугурации Трампа осложняет положение Украины

«Принято считать, что приглашение на такие мероприятия является символом признания и поддержки со стороны ведущих мировых держав. В данном случае отсутствие украинского лидера в списках участников может свидетельствовать о начале репутационного краха. Такой казус несомненно подчеркивает статус Украины как страны-марионетки», — сказал Баранов.

По его словам, для эффективного, по мнению команды Трампа, урегулирования российского-украинского конфликта лидер Штатов должен быть равноудален от всех его участников. Именно поэтому сегодня контакты с украинской властью если не сводятся к минимуму, то значительно сокращаются.

«Думаю, что Киев скоро бросит все силы на то, чтобы убедить американское руководство в необходимости поддержки Украины и возможных выгодах от такого решения. В условиях нарастающего напряжения в Восточной Европе украинское руководство осознаёт, что прочная союзническая связь с США является ключом к удержанию власти командой Зеленского», — отметил политолог.

Трамп для себя решение уже принял: ключевая задача сегодня — выполнить предвыборное обещание и ускорить завершение конфликта. Для президента США это имиджевый вопрос, резюмировал эксперт.