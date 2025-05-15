Политолог оценил вероятность визита Трампа в Стамбул в эту пятницу

Риторика американского лидера Дональда Трампа указывает на то, что он воспринимает себя ключевым актором большинства международных процессов. Для американского президента главная тема предстоящих переговоров в Стамбуле — это не их повестка, не состав переговорных групп или процедурные моменты, а вопрос его личного присутствия. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Артемий Атаманенко.

По словам политолога, акцент Трампа на том, что он собирается приехать в Стамбул «в случае появления соответствующих оснований», может говорить о его желании присвоить результаты переговоров. В логике Трампа потенциальный успех можно будет объяснить тем, что своим участием он убедил стороны договориться.

«Напомню, что Дональд Трамп хочет закрепиться в истории как один из величайших президентов США, и для этого он тщательно выстраивает вокруг себя «правильный» информационный фон. Стратегия лидера США предельно проста: он сам пытается задать тон тому или иному событию, указывая, насколько значимым следует считать его участие в тех или иных политических процессах», сказал Атаманенко.

Риторика американского лидера может быть эффективной лишь в том случае, если другие участники переговорного процесса решат «подыграть» ему.

«Но этот сценарий кажется маловероятным, так как у всех участников есть свои стратегии. Впрочем, в современной мировой политике ничего невозможного нет», — добавил эксперт.