Политолог оценил вероятность визита Путина в США по приглашению Трампа

Если американский президент Дональд Трамп официально пригласил российского лидера Владимира Путина в США - ему там ничего не грозит. Никто его там не арестует. Об этом РИАМО сообщил политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

В марте 2023 года палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина. При этом 13 февраля Трамп заявил, что ожидает визита Путина в США.

«Что реально грозит: можно будет наблюдать скулеж правителей Польши или Прибалтики. Конечно, сама поездка российского президента в Соединенные Штаты - отрезвит многих американских союзников и покажет, как на самом деле официальный Вашингтон к ним относится. А относится он потребительски. Только тогда, когда штатовцам это было нужно», - сказал Миронов.

Многие европейцы еще с конца Второй Мировой войны и со времени Холодной войны строили иллюзии о том, что США будет им помогать вечно, и привыкли бездельничать. Но деньги американцев не вечны. И сейчас американцы больше озабочены внутренними кризисами и проблемами, чем проблемами Европы.

«Как на самом деле Трамп относится к европейцам, показала ситуация с Гренландией. Лидер США прямо объявил, что хочет взять остров под контроль, наплевав на позицию Дании и Евросоюза. Представляете, что бы началось, если бы подобное сказал российский лидер?» - добавил политолог.

С другой стороны, американская политическая элита, да и все общество, устали от того, что государство постоянно поддерживает и вкладывается, по сути, в бездельников, мало что получая взамен.

«Сейчас штатовцы решили, что с паршивой овцы - хоть шерсти клок, и активно пытаются выкачать из Европы, в том числе Восточной, хоть какие-то природные ресурсы», - отметил эксперт.

А поездка Путина в США, по словам политолога, могла бы быть первым шагом к договоренности по мироустройству. К тому же у американцев вырисовывается еще один противник - Китай. С которым им приходится бороться и экономически, и, возможно, военным путем за Тайвань. Поэтому Вашингтону выгодны договоренности о прекращении противостояния и на Украине, и на Ближнем Востоке с Москвой. Трамп это хорошо понимает.

Саудовская Аравия - большая региональная держава. У нее нормальные отношения и с Россией, и с США. Поэтому как место встречи для переговоров российского и американского лидеров - вполне хорошая идея.

«К тому же, Украина это не все, что могут обсуждать Путин и Трамп. Очень серьезная ситуация на Ближнем Востоке, который может взорваться в любой момент. Американцы поддерживают Израиль, Палестинское государство, признанное ООН, находится частично в оккупации. Иордания, Египет, Сирия - могут быть втянуты в глобальное противостояние и надолго ввергнуть Ближний Восток в хаос. Саудовская Аравия стремится успокоить регион. Для этого нужны переговоры мировых лидеров, которые попытаются договориться, чтобы остановить эскалацию и на Украине, и на Ближнем Востоке», - заключил Миронов.