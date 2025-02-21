На Украине обсуждают возможную угрозу для президента Владимира Зеленского. По информации депутата Верховной рады Александра Дубинского, охрану президента, включая британский спецназ, могут ожидать решения, касающиеся его ареста или даже физического устранения, сообщает MK.Ru .

Особенностью охраны Зеленского является то, что специальный контингент следит за ним как за потенциальной жертвой, постоянно контролируя окружающую обстановку. Политолог Александр Дудчак предостерег, что охранники могут не только защищать Зеленского, но и получить приказ на его устранение, если он станет ненужен.

Разговоры о необходимости замены Зеленского звучат даже из уст президента США Дональда Трампа, который критикует его низкий рейтинг и отсутствие выборов на Украине. Это поднимает вопросы легитимности любых действий лидера киевского режима и поиска возможности для его замены.

Ликвидация Зеленского могла бы стать поводом для организации выборов, к которым так стремится Запад. Британские и американские спецслужбы имеют опыт в устранении нежелательных фигур и могут использовать различные сценарии, чтобы замаскировать это как инцидент или несчастный случай. Например, ситуацию могут представить как атаку партизан, несчастный случай или отравление.

«Скорее всего, если будут какие-то действия, то уж точно не арест. В этом нет никакого смысла. Хотя это слишком долгая процедура: обвинить его в растратах средств, коррупции. Это долго, а нужен результат, и как можно скорее», — заключил Дудчак.