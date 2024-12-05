Политолог оценил вероятность мира между Россией и Украиной в современных реалиях

Тема возможных переговоров между Украиной и Россией вновь выходит на повестку дня на фоне громких заявлений The Wall Street Journal о готовности Киева к диалогу. Сложно говорить о конкретной дате наступления мира, но очевидно одно — мир возможен только тогда, когда Киев признает реальность. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

«Совсем недавно господин Зеленский ввел мораторий на любые контакты с Москвой. А что теперь? Видимо, земли уходят из-под контроля Киева быстрее, чем они предполагали», — отметил Булавицкий.

Реальность, по словам политолога, заключается в том, что военная авантюра под западным флагом себя изжила, а экономика Украины трещит по швам. Киевский режим оказался в тупике и сегодняшняя «готовность» к переговорам — это не что иное, как попытка выиграть время.

«Можно ли рассчитывать на честные переговоры? История показывает, что киевская власть привыкла жить по принципу „обещай одно, делай другое“. Мы помним „Минские соглашения“, которые оказались ширмой для усиления ВСУ. И кто сегодня даст гарантию, что новый диалог не станет очередным обманом?» — сказал эксперт.

Позиция России неизменна: страна готова к мирному диалогу, но на своих условиях. Кремль четко обозначил свои цели и принципы, никакие манипуляции Киева этого не изменят.

«Мир придет тогда, когда на Банковой поймут, что Россию нельзя шантажировать, обманывать и использовать как мишень. А до тех пор любые переговоры — это лишь театральная постановка», — заключил политолог.