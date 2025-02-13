Политолог оценил реалистичность предложения Трампа по отказу Украине в НАТО

Во-первых, американский президент Дональд Трамп может предложить Украине неформальные, но жесткие гарантии безопасности, аналогичные тем, что существуют для Израиля. Это может включать поставки вооружений, экономическую поддержку и участие в международных переговорах. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий .

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает отказ Украине в членстве в НАТО.

Однако отсутствие членства в НАТО означает, что Украина не получит коллективных гарантий обороны по статье 5 Вашингтонского договора. Такой сценарий может усилить ее зависимость от Вашингтона и одновременно сделать ее военную стратегию более осторожной.

«Во-вторых, Трамп может инициировать новый переговорный процесс, включающий Россию, Украину и страны Европы. В принципе этим он сейчас и занимается», - сказал политолог.

Однако его подход к внешней политике, ориентированный на быстрые сделки, ставит под сомнение долгосрочную устойчивость таких договоренностей.

«Готова ли Украина пойти на прекращение огня в обмен на признание текущих территориальных реалий? Пока что официальная позиция Киева остается неизменной – возвращение к границам 2014 года. Тем не менее, мы понимаем, что в реальности такому не бывать. Это признает и Трамп», - добавил Булавицкий.