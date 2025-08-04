Политолог оценил перспективы визита спецпосланника Трампа Уиткоффа в Москву

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа, за несколько дней до истечения ультиматума о прекращении огня на Украине. Политолог Норат Аджамян назвал этот визит последней возможностью для переговоров перед возможным введением санкций, сообщает «ФедералПресс» .

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибудет в Москву 6 или 7 августа — незадолго до окончания срока ультиматума о прекращении огня на Украине. Политолог и член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян рассказал, что визит можно рассматривать как последнюю попытку достичь конкретных договоренностей до принятия решения о санкциях против России.

Эксперт отметил, что на данном этапе маловероятно, что Киев и западные союзники согласятся на условия России по мирному урегулированию конфликта. По словам Аджамяна, визит Уиткоффа вызывает вопросы о его реальных целях и шансах на прогресс в переговорах.

«Возможно, будет обсуждаться вопрос воздушного перемирия между Россией и Украиной, о котором недавно говорил президент Беларуси на встрече с представителями США. Если удастся достичь консенсуса, Трамп сможет представить это как значительный успех и отказаться от введения санкций», — пояснил политолог.

Аджамян добавил, что администрация США часто подчеркивает миротворческие усилия Трампа, однако конкретных и реалистичных предложений по урегулированию украинского конфликта не поступает. Вместо этого, по его словам, звучат лишь угрозы в адрес Москвы и требования прекратить огонь, что не свидетельствует о стремлении Вашингтона к долгосрочному миру на Украине.