Политолог оценил намерение Британии применять ядерное оружие

Политолог Юрий Светов заявил, что Соединенные Штаты Америки не позволят Великобритании самостоятельно и без их разрешения использовать ядерное оружие: это может обернуться катастрофическими последствиями, сообщает Инфо24 .

«Лондон не получит независимость в вопросе применения ядерного оружия, так как оно было создано при содействии американцев. Я уверен, что американцы оснастили его аппаратными „закладками“, которые позволяют удаленно заблокировать его использование», — сказал Светов.

По его словам, Великобритания не имеет собственных систем наведения и управления ракетами и не сможет произвести пуск без американцев. Из четырех имеющихся у британских войск подводных лодок действует только одна. Нет гарантий, что она не утонет сразу на выходе в море, как это бывало уже неоднократно.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании намерены самостоятельно принять решение об использовании ядерного оружия без предварительного согласования с США.