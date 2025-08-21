Политолог оценил идею о вступлении России в НАТО

Инициатива соратника президента США Дональда Трампа, конгрессмена Мэтта Гетца, о приглашении России в НАТО свидетельствует о том, что в окружении американского президента Москву рассматривают не как противника, а как потенциального партнёра. Такую оценку в своём Telegram-канале дал политолог Сергей Марков.

Он напомнил, что Россия и США стали соперниками лишь во второй половине XX века, а исторически были друзьями.

В истории США, Россия всегда была другом и союзником Америки во все важные моменты истории: войны за независимость, войны с Англией вокруг Канады, гражданской войны в США, первой и второй мировых войн. Это только во второй половине 20 века Россия и США стали соперниками», — считает эксперт.

По его мнению, фундаментальных противоречий между странами нет, а вину за ухудшение отношений Марков возложил на политических оппонентов Трампа. Политолог также заявил, что Россия ожидает от команды Трампа «смелых решений», включая ликвидацию «неонацистской хунты» на Украине, которая, по его словам, была создана «врагами-глобалистами».

Ранее Гетц предложил идею членства России в НАТО.