Политолог отметил разворот политики США на 180 градусов

В США происходила многолетняя демонизация президента России Владимира Путина, а теперь при правлении избранного американского лидера Дональда Трампа случился разворот в политике на 180 градусов, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Здесь очень интересная позиция США как государства. При Трампе она станет более прагматичной. Обратите внимание: сначала многолетняя демонизация нашего президента, а теперь — разворот на 180 градусов. Теперь можно услышать заявления вроде „умеем договариваться“. Вот Трамп обещает закончить войну за один день. Конечно, это нереально, но это хороший шаг, жест», — сказал Косоруков.

По его мнению, Путин с удовольствием встретится с ним, как только от США поступит серьезный посыл о готовности к переговорам. Украину в этом случае спрашивать никто не будет. Финансирование урежут, а высшее политическое руководство при необходимости заменят.

«Со стороны США это не столько желание наладить отношения, сколько стремление стратегически перепозиционировать Америку. Трамп хочет вывести страну из затяжного и невыгодного конфликта на Украине, сосредоточившись на Юго-Восточной Азии. НАТО уже достаточно объединилось и стало независимым от России в энергетическом плане. Теперь нужно выбрать более приоритетную цель, и, скорее всего, это будет Китай», — отметил политолог.

Косоруков уточнил, что Украина в этом случае перестанет быть ключевым объектом поддержки. США могут заморозить конфликт или вовсе выйти из него. Для Вашингтона это не принципиально. Им нужно экономить средства, избавляться от невыгодных активов, решать проблему растущего госдолга и укреплять свой промышленный и технологический суверенитет.

«С точки зрения США, кейс Украины уже достиг своих целей. Жалко, что России его навязали. Нам пришлось втянуться в тяжелый конфликт со страной, с которой могли бы выстраивать прагматичные, взаимовыгодные отношения. Однако более 30 лет проект Украины раскручивался как антироссийский, и сейчас мы пожинаем его плоды», — заключил эксперт.

Ранее Трамп процитировал слова Путина о готовности встречи и урегулировании украинского конфликта. Во время прямой линии российский лидер заявил, что готов вести диалог с американским коллегой. Трамп же заявил, что сможет положить конец конфликту на Украине за один день.