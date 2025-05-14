Обвинение России в крушении малайзийского Boeing — это политическая фальсификация. Москва с самого начала подчеркивала несостоятельность одностороннего подхода к расследованию, а прошлым летом МИД РФ официально заявил о выходе из спора, инициированного Австралией и Нидерландами. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

По его словам, тогда Россия указала, что ей не была предоставлена возможность полноценно участвовать в техническом расследовании совместной следственной группы, а выводы расследования содержали серьезные неточности и нестыковки, которые могут подорвать доверие к прозрачности процесса.

«Вполне вероятно, что украинская сторона обратится к теме с Boeing в ходе предстоящих переговоров в Стамбуле. Запад будет использовать ангажированные результаты расследования для того, чтобы разрушить образ России как миротворца», — сказал Булавицкий.

Он уточнил, что этот имидж в последнее время стал продвигаться западными СМИ, что, конечно, злит Украину и евроэлиты.

«Наши противники попытаются взять „медиа-реванш“ и выставить Россию страной, которая якобы не умеет признавать ошибки и брать на себя ответственность. Однако с юридической точки зрения доказательная база остается крайне спорной, что снижает эффективность подобного давления», — добавил эксперт.

Малайзийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту люди погибли. Украинские власти обвинили в авиакатастрофе ополченцев, однако там заявили, что у них не было средств для уничтожения самолета на такой высоте.