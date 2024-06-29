Политолог обозначила важность отношений РФ со странами Востока и Глобального Юга

Во внешнеполитические цели России на современном этапе входят развитие отношений со странами Востока и Глобального Юга, так как РФ выступает за многополярный мировой порядок и равенство между всеми государствами. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алина Науменко.

По словам политолога, страны Западного мира традиционно под маской политики сотрудничества прячут стратегию вмешательства во внутренние дела третьих стран, продолжая тем самым свою колониальную манеру международного диалога.

«Неудивительно, что лидеры африканских стран стремятся встретиться с президентом России Владимиром Путиным, ведь для России они, прежде всего, равные международные партнеры. Одним из таких визитов стал приезд президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Москву для участия в переговорах с президентом России», - сказала Науменко.

Эксперт напомнила, что в этом году Россия и Конго отмечают юбилей – 60-летие с момента установления двусторонних дипломатических отношений. Что касается сфер взаимодействия, то в экономической области сотрудничество между двумя странами имеет потенциал.

Россия выражает интерес к развитию сотрудничества с Конго в области добычи и переработки минеральных ресурсов, в том числе нефти, газа, урана и других полезных ископаемых.

Также важным направлением сотрудничества является сельское хозяйство и производство продовольствия. В Конго эффективно работают российские компании, среди которых «Лукойл», «Яндекс» и «Росатом» - здесь также планируется запуск новых крупных проектов.

«Считаю, что отношения между Россией и Конго имеют потенциал для дальнейшего развития и укрепления, и встреча столь высокого уровня служит тому подтверждением. Страны будут развивать сотрудничество в таких областях, как добыча природных ресурсов, строительство инфраструктуры, энергетика, сельское хозяйство, медицина и образование. Обмен культурными ценностями и укрепление дружественных связей также сыграют важную роль в улучшении отношений между Россией и Конго», - добавила политолог.