Политолог обозначила плюсы взаимодействия РФ и Конго

Россия активно развивает партнерские отношения с Республикой Конго, расширяя сферы взаимодействия на переговорах двух президентов, сообщила РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова.

«Во-первых, Конго — одна из крупнейших нефтедобывающих стран Африки, входящая в ОПЕК, в которой, кстати, уже давно работают российские компании, например, «Лукойл». Исходя из чего, можно ожидать проработку вопроса регулирования цен на нефть до новой встречи стран экспортеров», - сказала Слепова.

Второе направление — усиление торгово-экономического оборота и технологическая кооперация. И третье — с момента получения независимости странами Африки, она стала местом гражданских столкновений и даже войн, в том числе инспирированных странами Запада.

«Сейчас мы видим это на примере Кении, где из-за беспорядков введен режим ЧС. Вследствие этого актуальным становится вопрос региональной безопасности и непосредственно в самой республике», - отметила эксперт.

Ранее Россия уже заявляла о готовности помощи, утвердив соглашение о военном сотрудничестве с Конго, включающее: передачу опыта армейского и технического характера, совместную подготовку войск и борьбу с угрозами в сфере международной безопасности. Подобная помощь России позволяет поддерживать стремление африканского континента стать еще одним центр силы, способным к ведению суверенной политики в новом многополярном мире.

Важно отметить, что переговоры Владимира Путина с Дени Сассу-Нгессо послужили плодотворной основой для сотрудничества Москвы и стран глобального Юга.

«Причиной этому служит то, что Республика Конго имеет весомое положение среди стран Африки. Она играет одну из ведущих ролей в Африканском союзе, являющемся региональным объединением с более чем 50 государствами-членами, нацеленными на международное сотрудничество и защиту национального суверенитета», - обозначила политолог.

Тем самым это создает возможность для выстраивания взаимовыгодных отношений со стороны России не только напрямую с Конго, но и с ближайшими союзниками на континенте, формируя еще больший пул стран, противостоящих неоколониализму.