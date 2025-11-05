Политолог объяснила, почему Трамп затягивает шатдаун в США

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян заявила, что президент США Дональд Трамп намеренно затягивает шатдаун в США, используя его как инструмент давления на конгресс и для продвижения собственных политических интересов, сообщает «ФедералПресс» .

Дональд Трамп объявил, что выдача талонов по программе продовольственной помощи SNAP возобновится только после завершения шатдауна. Ирина Давидян отметила, что президент вероятно рассчитывает продлить кризис до конца ноября.

По словам Давидян, Трамп сталкивается с противодействием со стороны республиканцев в конгрессе, которые готовы к компромиссу с демократами. Несмотря на большинство в сенате, республиканцам не хватает голосов для продвижения законопроекта, а демократы используют принцип филибастера для затягивания процесса. Это вызывает недовольство Трампа, о чем он регулярно пишет в социальных сетях.

Политолог подчеркнула, что шатдаун совпал с политикой Дональда Трампа по сокращению числа федеральных служащих. Однако федеральная судья Сьюзан Иллстон запретила увольнения работников правительства во время шатдауна, и этот запрет стал бессрочным.

Давидян добавила, что программа SNAP, обеспечивающая продуктовые талоны для более 40 млн американцев, оказалась под угрозой. Ограничение выдачи талонов может нанести серьезный ущерб продовольственному сектору и лишить многих граждан средств к существованию.

«Если интерпретировать заявление Трампа буквально, миллионы людей могут лишиться возможности приобрести продукты питания на неопределенный период», — заключила Давидян.

В конце октября по всей стране прошли массовые митинги против политики Трампа. Протестующие обвиняли президента в авторитаризме и призывали соблюдать Конституцию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.