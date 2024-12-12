Политолог объяснил значение конституционного права в российской правовой системе

Конституция является правовым фундаментом государства, а с учетом текущих внешних вызовов выступает еще и важной правовой основой стабильности и долгосрочного развития, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.

12 декабря отмечается День Конституции РФ. В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция страны. Ее полный текст опубликовали в «Российской газете» 25 декабря 1993 года.

«Значение конституционного права в российской правовой системе сложно переоценить. Конституция определяет те фундаментальные принципы, от которых в дальнейшем отталкиваются федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также все остальные нормативные правовые акты», — сказал Бобров.

По его словам, внесение поправок к Конституции в 2020 году стало особым этапом в развитии современной российской государственности. Основной закон страны был дополнен как закреплением важнейших ценностных основ вроде определения семьи и института брака, так и рядом положений о социальных гарантиях для граждан.

Эксперт напомнил, что поправками в 2020 году была внесена норма о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. Также были закреплены регулярная индексация пенсий, соцвыплат и другие положения. Эти нормы указывают на то, что государство ставит социальное благополучие граждан приоритетом государственной политики. Это неоднократно подчеркивал и президент России Владимир Путин.

«Обновленная Конституция России не только в полной мере соответствует всем актуальным вызовам и делает отечественное законодательство одним из наиболее прогрессивных в мире, но и будет сохранять свою актуальность десятилетиями и больше», — напомнил собеседник.

Бобров уточнил, что внесение поправок в основной закон укрепило социально-политическую стабильность государства, что особенно важно в условиях международной турбулентности и морально-нравственного разложения, которое наблюдается на Западе.