Политолог объяснил, зачем Трамп может посетить Украину и Россию

Сейчас в американской политической элите происходят большие метаморфозы и изменения. Команда президента США Дональда Трампа действительно планирует закончить украинский конфликт, но с максимальной для себя экономической выгодой, сообщил РИАМО политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

Ранее президент Трамп заявил, что «подумает» о поездке на Украину.

«Возможно, что поездка на Украину будет как раз посвящена тому, что США получат от Киева за поддержку все эти годы. Представляете, к какому итогу приходят украинцы и их власть за свою русофобную политику: они сейчас, по сути, защищают и гибнут, страдают за будущие активы Вашингтона», — сказал Миронов.

Но, по словам политолога, есть у Трампа и такие советники, которые пытаются убедить его в выгоде для Вашингтона продолжения или затягивания вооруженного противостояния. Они объясняют это ослаблением РФ.

«Тогда, мол, Москва не будет мешать в других частях планеты американцам достигать своих целей. Поэтому толкают постоянно Дональда Трампа в обсуждения с Зеленским. Кстати, президенту США нужно быть очень осторожным во время посещения Киева», — заявил Миронов.

Эксперт считает, что украинские власти, привыкшие наживаться на конфликте, не остановятся ни перед чем ради его продолжения.

«И тут уже возникает вопрос о безопасности самого Трампа. Возможны любые провокации со стороны киевских властей, чтобы обвинить в этом Москву», — отметил политолог.

Миронов считает, что в Россию же Трамп поедет с одной целью — договориться об условиях завершения конфликта, который стал не выгоден США — у них есть много проблем в других частях мира.

«Эти переговоры будут очень сложными: Россия заинтересована в том, чтобы мир установился на Украине не на несколько лет, а как минимум на несколько десятилетий. Особенно важно, чтобы перемирие не стало временем, когда украинская армия еще больше усилится и уже потом будет провоцировать, вследствие чего конфликт начнется вновь», — обозначил эксперт.

Этот процесс переговоров требует личного общения российского и американского президентов.

«Особенно важно разоружить украинскую армию, достигнуть договоренностей по безопасности в Восточной Европе и отмене санкций. Возможно, что Трамп предложить провести раздел Украины — как наиболее выгодный план для спокойствия Старого Света», — заключил Миронов.