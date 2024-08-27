Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС фиксирует факт того, что Россия хочет, чтобы международные институты выполняли свои функции и предупреждали удары ВСУ по подобным объектам в будущем, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Все прекрасно понимают, кто наводил эти беспилотники и поставлял комплектующие. Это не столько украинские, сколько западные беспилотники, с целями, установленными из Вашингтона или Пентагона. Хотя МАГАТЭ часто не видит того, что происходит на Запорожской АЭС, визит фиксирует факт: Россия хочет, чтобы международные институты выполняли свои функции и предупреждали подобные действия в будущем», — сказал Косоруков.

По его мнению, визит Гросси на Курскую АЭС — это правильный шаг. Россия привержена своим обязательствам в рамках МАГАТЭ и использует легитимный механизм контроля и наблюдения за своими атомными станциями со стороны международных структур.

«Важно зафиксировать удары, нанесенные украинскими беспилотниками, и проинформировать международное сообщество о наличии или отсутствии угрозы заражения местности. Однако после отъезда Гросси, вероятно, атаки на Курскую АЭС продолжатся. Россия демонстрирует обеспокоенность, и международное сообщество должно разделять эту тревогу по поводу ядерного терроризма со стороны ВСУ», — отметил политолог.

Косоруков подчеркнул, что это необходимо прекратить, особенно учитывая, что на территории Украины остаются еще 3 АЭС.

«Президент Украины Владимир Зеленский в отчаянной злобе может пойти на подрыв одной из своих станций, заразив часть Европы и, возможно, России. Руководство Украины готово использовать все оставшиеся ресурсы в интересах своих заказчиков — США», — резюмировал эксперт.