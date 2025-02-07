Политолог объяснил стратегическую важность российских баз в Сирии

Российские военные базы в Сирии, включая Тартус и Хмеймим, являются стратегически значимыми точками как в борьбе с терроризмом, так и для обеспечения присутствия в Восточном Средиземноморье, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Дело в том, что Россия еще при Асаде вернула себе важное военно-техническое присутствие в Сирии. Наши базы, включая Тартус и Хмеймим, являются стратегически значимыми точками как в борьбе с терроризмом, так и для обеспечения присутствия в Восточном Средиземноморье, с перспективой расширения влияния на весь регион. В конце концов, есть еще Северная Африка, где мы также укрепляем связи и потенциально можем открывать порты или пункты военно-технического обслуживания кораблей», — сказал Косоруков.

Он отметил, что уйти из Сирии легко, но это место могут быстро занять другие. Где-то могут закрепиться американцы, особенно в районах, контролируемых курдами. Возможно, турки усилят свое влияние. Ливан и Иордания тоже могут что-то предложить, а может быть, Израиль расширит оккупированные территории — предсказать сложно, считает политолог.

«Очевидно одно: Иран наверняка усилит свое присутствие. Но без России, без нашей базы, даже переговоры между соседними странами о будущем Сирии будут куда сложнее. Мы объективно выступаем как нейтральная, но при этом более влиятельная сила, чем любая страна региона, включая Израиль», — подчеркнул Косоруков.