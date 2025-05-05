Профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман заявил, что Владимиру Зеленскому не дает покоя, что не все западные политики выступают за членство Украины в Евросоюзе, сообщает RT .

«Киевский режим постоянно обвиняет их в создании искусственных препятствий на пути Украины в ЕС. На самом деле даже французы и немцы открыто говорят Зеленскому о том, что в обозримой перспективе не видят его страну среди членов Евросоюза», — сказал политолог.

Так он прокомментировал заявление Зеленского том, что отдельные лидеры стран Евросоюза, в частности Виктор Орбан и Роберт Фицо, хотят «получить лучшее место на трибуне на Красной площади».

Киеву лучше сначала решить экономические проблемы и обеспечить свободу слова в СМИ, о также разобраться с коррупцией и нарушением прав человека, заключил эксперт.