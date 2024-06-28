Политолог объяснил разницу подходов Байдена и Трампа к конфликту на Украине

Одной из главных тем на дебатах экс-президента США Дональда Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена стал кризис на Украине. США считают себя мировым жандармом, который обязан разрешать большинство международных конфликтов в пользу демократических сил. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

«Оба кандидата негативно относятся к России и сформулированному (президентом РФ – ред.) Владимиром Путиным мирному соглашению. Однако их подходы качественно различаются», — сказал Васильев.

Байден настаивает на условиях Зеленского и стратегическом поражении России, чтобы в будущем нивелировать «угрозу» нападения на Европу.

Трамп же в присущей изоляционистам манере ставит главной целью сокращение расходов США на Украину и возвращение фокуса на внутренние проблемы Соединенных Штатов. Мир Трампа не предполагает полного удовлетворения интересов сторон конфликта, он желает принудить Украину и Россию к переговорам, беря в расчет реальное положение дел.

«Оба варианта являются невозможными для России, хотя версия Трампа более приемлема. На сегодняшний момент Россия имеет достаточно сил и союзников, чтобы защитить свои национальные интересы и быть независимой от западного влияния, поэтому о поражении или принуждении не может быть и речи», — обозначил эксперт.

В результате дебатов победу одержал Трамп. Хотя, по мнению политолога, его речи имели популистский характер и были без особой фактуры, на фоне больного и томного Байдена он стал победителем. Дебаты ослабили позиции демократической партии, снова подняв вопрос о замене кандидата.