Политолог объяснил, произойдет ли новый майдан на Украине

В нескольких городах, находящихся под контролем киевских властей, состоялись протесты, вызванные новым законом, ограничивающим полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины. Политолог Данила Гуреев объяснил, может ли произойти на фоне этого новый майдан, передает «Царьград» .

Уточняется, что детективов НАБУ обвиняют в государственной измене, коррупции и якобы в торговле с Россией.

«Как мне лично кажется, дальнейший майдан невозможен, по очень простой причине — потому что отношение контрэлит и внутри элит, оно всё гомогенно. Контрэлит просто не существует на Украине. Элит, настроенных антиЗеленский, которые готовы в случае чего расшатывать этот самый майдан, их просто не существует. Они все либо очень покорны Зеленскому как фактическому руководителю, либо под контролем Службы безопасности Украины», — считает эксперт.

21 июля стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуры проводят обыски у детективов НАБУ.

На следующий день после начала обысков президент Зеленский подписал закон, который ограничивает полномочия НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Теперь НАБУ будет находиться под контролем Генпрокуратуры, глава которой назначается президентом.