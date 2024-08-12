Политолог объяснил причины визита президента Палестины Аббаса в Россию

Президент Палестины Махмуд Аббас, стремясь окончательно урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, отправляется именно в Россию для обсуждения плана послевоенного устройства своей страны, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

13 августа Махмуд Аббас будет находиться с официальным визитом в РФ, состоятся переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. В том числе лидеры государств обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

«Страдания простых палестинцев, ежедневно страдающих от сбрасываемых на них бомб и ракет, остаются незаметными. Президент Палестины, стремясь окончательно урегулировать конфликт, отправляется именно в Россию для обсуждения плана послевоенного устройства своей страны», — сказал Киселев.

Он добавил, что инициатива далеко не нова, она предполагает трансформацию Палестины из протогосударственного образования в полноценное суверенное государство на основании санкционированной ООН концепции о двух государствах (2 государства для 2 народов — Палестина и Израиль).

«Ближневосточный кризис остается важным элементом международной политической повестки. Последние события в Иране, убийство (главы политбюро ХАМАС — ред.) Исмаила Хании и ожидание возмездия за его гибель наглядно показывают всю эфемерность разговоров о скором перемирии», — отметил политолог.

По мнению Киселева, высшее руководство Израиля не заинтересовано в завершении конфликта, о чем говорит все более жесткая и непримиримая риторика лидеров еврейского государства.

«Политическая судьба (премьер-министра Израиля Биньямина — ред.) Нетаньяху напрямую зависит от продолжительности боевых действий, любое отступление от заявленной линии чревато не только отставкой, но и уголовным процессом в отношении самого Биби. Эскалация ради выживания», — рассказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что Владимир Путин, несмотря на давление западных стран, всегда деятельно поддерживал идею мирного разрешения арабо-израильского конфликта.

«Именно поэтому Махмуд Аббас отправляется с визитом в Россию, понимая, что здесь он найдет разумную и справедливую поддержку. Личный разговор двух лидеров станет прологом к нормализации обстановки на Ближнем Востоке. Вполне ожидаемо и то, что концептуальные решения, принятые на этой встрече, определят структуру будущих мирных инициатив и переговоров», — заключил Киселев.