Политолог объяснил причины конфликта Трампа и Маска
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Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире программы «ОТРажение» заявил, что президент США Дональд Трамп уже выиграл конфликт с предпринимателем Илоном Маском. По мнению эксперта, американский лидер намекнул Маску на свое влияние через госконтракты, после чего Маск отошел от конфронтации, сообщает Общественное Телевидение России.
Политолог отметил, что конфликт между Трампом и Маском был неминуем. Оба, по его словам, являются яркими нарциссами, и их столкновение было лишь вопросом времени.
«И Трамп, и Маск — это два таких ярко выраженных, даже клинических, я бы сказал, нарцисса. И, честно говоря, это был вопрос времени, когда они поссорятся. Просто вопрос времени», — сказал Мухин.
Политолог подчеркнул, что Трамп как официальный представитель власти просто выдавил Маска с политической арены. Если предприниматель продолжит конфликтовать с президентом, не обретя инстинкт самосохранения, его влияние и состояние, зависящее от госконтрактов, могут значительно сократиться.
Ранее Трамп заявил, что готов к разговору с Маском, если инициативу проявит сам предприниматель.