Политолог объяснил причины конфликта Трампа и Маска

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире программы «ОТРажение» заявил, что президент США Дональд Трамп уже выиграл конфликт с предпринимателем Илоном Маском. По мнению эксперта, американский лидер намекнул Маску на свое влияние через госконтракты, после чего Маск отошел от конфронтации, сообщает Общественное Телевидение России .

Политолог отметил, что конфликт между Трампом и Маском был неминуем. Оба, по его словам, являются яркими нарциссами, и их столкновение было лишь вопросом времени.

«И Трамп, и Маск — это два таких ярко выраженных, даже клинических, я бы сказал, нарцисса. И, честно говоря, это был вопрос времени, когда они поссорятся. Просто вопрос времени», — сказал Мухин.

Политолог подчеркнул, что Трамп как официальный представитель власти просто выдавил Маска с политической арены. Если предприниматель продолжит конфликтовать с президентом, не обретя инстинкт самосохранения, его влияние и состояние, зависящее от госконтрактов, могут значительно сократиться.

Ранее Трамп заявил, что готов к разговору с Маском, если инициативу проявит сам предприниматель.