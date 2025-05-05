Политолог объяснил причину неразберихи в заявлениях американского истеблишмента

Причина полной неразберихи в американском правящем истеблишменте, а точнее их заявлений, противоречащих друг другу, определяется тремя факторами: закрытыми переговорами РФ и США, дефицитом информации и наличием множества противников нормализации отношений России и Штатов, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Сейчас у наблюдателей, у людей, которые погружены в информационную повестку, да и просто у читателей, зрителей, создается ощущение полной неразберихи в американском правящем истеблишменте. Зачастую мы слышим заявления от высших руководителей США, которые противоречат друг другу. Вот, на мой взгляд, это можно объяснить тремя группами факторов», — сказал Сипров.

Он отметил, что, во-первых, переговоры между Россией и Соединенными Штатами Америки идут в целом в закрытом режиме, информация дается дозированно. Реконструировать то, что происходит, можно только по деталям и косвенным признакам — по составу переговорщиков, по частоте контактов, по тем политическим и управленческим решениям, которые принимаются после очередного шага на пути к нормализации отношений между Россией и Америкой.

«Второй фактор — это дефицит информации. А дефицит, в свою очередь, порождает домыслы. Любая оценка, любой факт, любое событие интерпретируется зачастую от вольного. И, наконец, третий фактор — у процесса нормализации отношений между Россией и Америкой очень много противников: и в Соединенных Штатах, и в Европе, которая сейчас превратилась в такой своего рода центр концентрации всех не только антироссийских, но и антитрамповских политических сил. Наконец, и в России достаточно сильные позиции у той группы лиц, которую нередко называют „партией похабного мира“», — рассказал политолог.

Сипров резюмировал, что, исходя из этих трех факторов, можно оценивать те или иные заявления президента США Дональда Трампа.

«При этом сам Трамп — политик эксцентричный, и я не исключаю, что он целенаправленно в своих многочисленных публичных заявлениях ставит своего рода информационные помехи для того, чтобы дезориентировать политических оппонентов», — заключил эксперт.