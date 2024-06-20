Политолог объяснил, почему Запад боится улучшения отношений между РФ и КНДР
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Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР носит дружественный характер, что пугает Запад, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков.
«Это касается и взаимоотношений двух лидеров так и добрососедских отношений между Россией и Северной Корей в целом, основанных на принципах равноправного сотрудничества, уважения суверенитета, взаимных интересов», — сказал политолог.
Также состав делегации, в которую входят ключевые вице-премьеры правительства РФ, говорит о том, что повестка визита наполнена обсуждением большого количества вопросов: обсуждение перспектив развития двустороннего сотрудничества в различных областях — экономике, энергетике, сфере транспорта, сельского хозяйства, межрегионального сотрудничества, безопасности и сотрудничества на международной арене.
Ключевой итог визита можно назвать уже сейчас — подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предполагает сотрудничество по широкому кругу вопросов.
«Важный пункт — оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора. Очевидно, что договор будет способствовать углублению двусторонних отношений», — обозначил Кисляков.
Он добавил, что на Западе к визиту президента Путина отнеслись очень внимательно. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил еще 17 июня о том, что в Белом доме очень интересуются последствиями визита российского президента в КНДР и будут оценивать влияние этого визита на «положение дел на Корейском полуострове».
«Очевидно, что углубление сотрудничества двух суверенных стран для Запада воспринимается в негативном ключе, так как это усиливает продвижение справедливого многополярного миропорядка, который является альтернативой западной концепции „миропорядка, основанного на правилах“, — заключил эксперт.