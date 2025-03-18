Политолог объяснил, почему заявления Киева о мире вызывают сомнения

Заявление МИД Украины о готовности к завершению конфликта выглядит двойственным и требует осторожной оценки с учетом текущего контекста и исторического опыта, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Для России этот сигнал важен, однако его значимость зависит от искренности намерений Киева и конкретных действий, которые последуют за заявлениями», — сказал Косоруков.

Он отметил, что подобные заявления уже звучали в прошлом, однако реальных шагов к миру со стороны Киева так и не последовало.

«С 2014 года Украина неоднократно заявляла о „готовности к диалогу“, параллельно наращивая военное присутствие на Донбассе и принимая законы, исключающие прямые переговоры с непризнанными до 2022 года республиками. После начала СВО риторика Киева все чаще ориентирована на внешнюю аудиторию — ЕС, США, что ставит под сомнение ее адресацию Москве», — пояснил эксперт.

По его словам, в сложившейся ситуации говорить о реальной возможности переговоров пока преждевременно.

«США и ЕС продолжают военно-техническую поддержку Украины, что снижает ее мотивацию к переговорам. Если давление на Киев со стороны партнеров усилится (например, из-за кризиса в Израиле или вокруг Тайваня), сценарий мирного урегулирования станет вероятнее», — заключил Косоруков.