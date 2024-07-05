Политолог объяснил, почему визит Орбана в РФ символичен для конфликта на Украине

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву после его встречи с Зеленским является недвусмысленным сигналом, говорящим о позиции Венгрии относительно конфликта на Украине. Об этом РИАМО сообщил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Венгрия стала страной-председателем Евросоюза, следовательно, формально действия ее политических элит можно рассматривать как позицию Евросоюза в целом. Однако, как отмечает глава Евросовета Шарль Мишель, у ротационного председательства ЕС, то есть, у Венгрии, нет мандата на дипломатические усилия.

«Так или иначе, этот визит символичен. 2 июля Орбан посетил Украину, где предложил Зеленскому предпринять шаги по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, на что получил отказ от Зеленского. Это в очередной раз свидетельствует о том, что Украина не хочет прекращения огня, что наносит больше урона ей, нежели России», — сказал эксперт.

Визит Орбана можно расценивать как демонстрацию позиции Венгрии по конфликту на Украине и попыткой показать себя самостоятельной фигурой на международной арене.