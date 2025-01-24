Политолог объяснил, почему Трамп не торопится звонить Путину

«Безусловно, тяжело сейчас договариваться о чем-либо. Политики-реалисты говорят: „У тебя есть электричество и армия? Значит, ты сильный, у тебя хорошие позиции, вперед — мы с тобой будем договариваться. Если у тебя этого нет, значит, ты — лузер. Зачем с тобой договариваться?“», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что, несомненно, известно, что Россия будет вести переговоры именно с США. Трамп уже высказывался, что, как только появится возможность, он готов к встрече с Владимиром Путиным. Глава России, в свою чередь, отмечал, что страна всегда готова к переговорам, если есть конкретные предложения.

Тем не менее, по словам Вакарова, между «готовы всегда» и «давайте встретимся» пока нет никаких действий — на данный момент речь не идет даже о телефонном разговоре. Важно учитывать, что в сфере международной политики существует выражение: «кто первый моргнул — тот и слабее», заключил политолог.