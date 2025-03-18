Политолог объяснил, почему Трамп не откажется от переговоров с Путиным по Украине

Политолог Сипров: Трамп не откажется от переговоров с Путиным по Украине

Американский лидер Дональд Трамп вряд ли откажется от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине, несмотря на давление со стороны Великобритании, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Серьезных факторов, которые могли бы помешать Трампу принять такое решение, нет. Потому что для той части американских элит, которые ориентированы на Лондон, Трамп в любом случае все сделает плохо — его будут критиковать вне зависимости от исхода ситуации. Испортить отношения с Лондоном? Они и так испорчены», — сказал Сипров.

Он добавил, что для Трампа возможная передача России Причерноморья и Левобережья Украины может стать выгодным политическим шагом.

«В Вашингтоне прекрасно понимают, что рано или поздно военный контроль со стороны России над этими территориями будет установлен. Поэтому если вдруг Трамп пойдет и сделает такое предложение России, это будет реальным шагом к нормализации отношений между США и Россией. Это будет жестом и признанием того, что у России есть свои геополитические интересы», — пояснил политолог.

По его словам, сокращение расходов на поддержку киевского режима может стать еще одним важным аргументом для принятия этого решения.

«Для Трампа это возможность сэкономить затраты на содержание киевского режима. Американцы так или иначе продолжают оказывать помощь Киеву — та же система Starlink продолжает работать и не отключена. А отключи Starlink — глядишь, и фронт посыпется», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что признание интересов РФ и завершение конфликта за счет территориальных уступок станет для Трампа политическим достижением на фоне сложных отношений с Лондоном и внутри американского истеблишмента.

«Трамп не теряет ничего, передавая России возможность восстановить историческую справедливость. Это будет шагом к урегулированию конфликта и открытием нового этапа в отношениях между Россией и США», — отметил Сипров.