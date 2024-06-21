Политолог объяснил, почему страны хотят сотрудничать с РФ в море

Российский флот пережил самые разные этапы своего становления. Еще Петр I предпринял колоссальные усилия, чтобы Россия стала морской державой, и в наше время страна продолжает уверенное развитие на поприще морского дела. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

Президент РФ Владимир Путин после череды сложных событий 90-х годов выстроил новую систему работы отрасли и перенаправления финансовых потоков для реализации целей ускоренного развития отечественного морского потенциала. Военно-морской салон «ФЛОТ-2024» выступает неким промежуточным итогом этой работы и покажет лучшие разработки российских инженеров.

«Сегодня флот Российской Федерации является одним из самых современных и технологичных с точки зрения пула моделей фрегатов и подводных лодок. Военные корабли России уже вызвали серьезные ажиотаж на берегах Кубы, сотни туристов стояли в очередях, чтобы ознакомиться с новейшими образцами: подводной лодкой „Казань“ и фрегатом „Горшков“, российская экспедиция получила самые лестные слова в свой адрес», — сказал политолог.

Такая реакция международного сообщества показывает открытость и интерес зарубежных партнеров к сотрудничеству с Россией, готовность заключать крупные соглашения для укрепления национальной безопасности страны.

«Россия — морская держава, которая омывается 12 морями и тремя океанами. Развитие флота — ключ к надежной охране морских границ. Сегодня военные корабли выступают в том числе пусковыми установками для стратегических вооружений большой дальности», — добавил эксперт.