Политолог объяснил, почему эффективность американского оружия на Украине падает
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Снижение эффективности американского оружия – следствие быстрой адаптации российской армии к новым вызовам, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков.
«Мы помним, что летом 2022 года, когда на фронте появились первые комплексы HIMARS, сравнительно быстро нашей системе ПВО удалось приспособиться к сбитию ракет GMLRS данного комплекса. Поэтому, когда ВСУ стали поставлять крылатые ракеты SCULP и STORM SHADOW, то мы также адаптировали свои комплексы РЭБ и ПВО под противодействие этим угрозам», - сказал политолог.
Текущий конфликт – это постоянное соревнование «щита и меча», когда противоборствующие стороны придумывают новые виды вооружения и способы противодействия им.
«Очевидно, что американское вооружение, до этого применявшееся в стерильных условиях, сейчас попало, что называется, в «реальную жизнь», когда все ракеты встречает эшелонированное ПВО и системы РЭБ. Поэтому жалобы ВСУ на снижение точности американских управляемых снарядов Excalibur и управляемых авиабомб вполне очевидны», - добавил эксперт.
Однако своего военного производства на Украине нет, европейские мощности не готовы к конфликту такой интенсивности, поэтому, кроме американского ВПК ВСУ, никто не поможет в полной мере. Из-за этого отказываться от помощи из-за рубежа они точно не будут.