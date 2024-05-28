Политолог объяснил, почему эффективность американского оружия на Украине падает

«Мы помним, что летом 2022 года, когда на фронте появились первые комплексы HIMARS, сравнительно быстро нашей системе ПВО удалось приспособиться к сбитию ракет GMLRS данного комплекса. Поэтому, когда ВСУ стали поставлять крылатые ракеты SCULP и STORM SHADOW, то мы также адаптировали свои комплексы РЭБ и ПВО под противодействие этим угрозам», - сказал политолог.

Текущий конфликт – это постоянное соревнование «щита и меча», когда противоборствующие стороны придумывают новые виды вооружения и способы противодействия им.

«Очевидно, что американское вооружение, до этого применявшееся в стерильных условиях, сейчас попало, что называется, в «реальную жизнь», когда все ракеты встречает эшелонированное ПВО и системы РЭБ. Поэтому жалобы ВСУ на снижение точности американских управляемых снарядов Excalibur и управляемых авиабомб вполне очевидны», - добавил эксперт.

Однако своего военного производства на Украине нет, европейские мощности не готовы к конфликту такой интенсивности, поэтому, кроме американского ВПК ВСУ, никто не поможет в полной мере. Из-за этого отказываться от помощи из-за рубежа они точно не будут.